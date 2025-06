El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de junio

El día de hoy, 16 de junio de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance la jornada, se prevé que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 25 grados a las 03:00 horas. A partir de las 10:00 horas, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 39 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% por la mañana y descendiendo hasta un 19% en las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en medio del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, especialmente si se realizan actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas es nula durante la jornada, lo que refuerza la idea de un día soleado y caluroso. Sin embargo, se espera un aumento en la nubosidad hacia la tarde, con intervalos nubosos que podrían aparecer, aunque no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas.

La temperatura comenzará a descender gradualmente a partir de las 17:00 horas, con valores que rondarán los 38 grados , y continuarán bajando hasta llegar a los 32 grados a las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:47 horas, marcando el final de un día que, aunque caluroso, ofrecerá momentos agradables para disfrutar al aire libre. En resumen, hoy será un día ideal para actividades diurnas, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-06-15T21:02:12.