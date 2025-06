El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de junio

El día de hoy, 16 de junio de 2025, Bailén se prepara para experimentar un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas elevadas que se esperan. A medida que avance el día, se prevé que las nubes continúen dominando el panorama, aunque habrá intervalos de sol que permitirán disfrutar de momentos de claridad.

Las temperaturas oscilarán entre los 30°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 37°C durante la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que variará entre el 19% y el 57%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa. Es recomendable que los habitantes de Bailén tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, cuando se espera que la temperatura alcance su punto máximo.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo. Sin embargo, hay una probabilidad de tormenta del 25% entre las 14:00 y las 20:00, aunque esto no implica que se produzcan lluvias significativas. La probabilidad de precipitación es nula en las primeras horas del día y se mantiene en cero hasta el final de la jornada.

El viento será otro factor a considerar, con ráfagas que alcanzarán hasta 74 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del sur y el este, lo que podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales. Sin embargo, las ráfagas fuertes podrían causar incomodidad, especialmente en áreas abiertas.

A lo largo del día, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas. La combinación de altas temperaturas y viento puede resultar en un tiempo seco, por lo que es importante cuidar la piel y evitar la exposición prolongada al sol. En resumen, Bailén vivirá un día caluroso y nublado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre con las debidas precauciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-06-15T21:02:12.