El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de junio

El día de hoy, 15 de junio de 2025, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que oscilarán entre los 27°C por la mañana y un máximo de 34°C durante la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 34% por la mañana y descendiendo hasta un 24% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planean realizar actividades al aire libre, para evitar la deshidratación.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del oeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 11 km/h, aumentando a 15 km/h en las horas centrales. Hacia la tarde, el viento se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el mal tiempo. Sin embargo, se anticipa un ligero aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, aunque esto no debería impactar significativamente en la jornada, ya que las condiciones generales seguirán siendo favorables.

La puesta de sol se producirá a las 21:38, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Baeza podrán disfrutar al final del día. La temperatura comenzará a descender gradualmente después del ocaso, alcanzando valores más frescos durante la noche.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado que proporcionará un alivio del calor. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y aprovechen al máximo este día soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-06-14T21:07:12.