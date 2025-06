El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de junio

El día de hoy, 10 de junio de 2025, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y agradable. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en las horas centrales, donde se prevé un cielo muy nuboso y cubierto, lo que podría limitar la visibilidad del sol.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 35 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. La temperatura comenzará en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 22 grados a media mañana, y luego subiendo de nuevo hasta alcanzar los 35 grados en las horas pico de la tarde. Este aumento de temperatura, combinado con la humedad relativa que se mantendrá en torno al 76% durante la mañana y bajará a un 29% por la tarde, podría generar una sensación de calor moderado, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa a lo largo del día, ya que los registros indican cero milímetros de precipitación. Sin embargo, hay probabilidades de tormenta en la tarde, con un 35% de probabilidad entre las 20:00 y las 02:00 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia no es esperada, no se puede descartar la posibilidad de algún chubasco aislado.

El viento soplará desde el suroeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 11 y 25 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Las ráfagas de viento podrían ser más fuertes, especialmente en las zonas abiertas, donde se registrarán velocidades de hasta 53 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar condiciones de inestabilidad en la atmósfera.

En resumen, Lora del Río experimentará un día mayormente nublado con temperaturas cálidas y un leve riesgo de tormentas por la tarde. Es recomendable que los habitantes se preparen para un tiempo variable y mantengan precauciones ante posibles ráfagas de viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-06-09T20:57:11.