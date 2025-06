El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de junio

Hoy, 5 de junio de 2025, Cartaya se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, y aunque se espera que haya momentos de cielo poco nuboso, la tendencia general será hacia un ambiente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 31°C en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo a un 21% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico, especialmente con la combinación de temperaturas elevadas y la humedad. Es recomendable que los habitantes de Cartaya se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se registrarán rachas de hasta 25 km/h, aumentando a 35 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también podría generar algunas ráfagas más intensas, especialmente en áreas abiertas. Los que planeen actividades al aire libre deben estar atentos a estas condiciones y tomar precauciones.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por la lluvia, aunque la presencia de nubes altas puede hacer que el sol no brille con toda su intensidad.

A medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26°C por la tarde y bajando a 21°C al caer la noche. La puesta de sol está programada para las 21:46, ofreciendo una hermosa vista del ocaso en un cielo parcialmente nublado.

En resumen, el día en Cartaya se presenta como cálido y mayormente nublado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-06-04T20:57:12.