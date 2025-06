El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de junio

Hoy, 3 de junio de 2025, Montilla se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. La temperatura comenzará en torno a los 21 grados a medianoche, descendiendo ligeramente a 20 grados en la primera hora del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será bastante alta en las primeras horas, comenzando en un 74% y disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 40% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de sol. Sin embargo, la combinación de temperaturas y niveles de humedad sugiere que será un día cómodo para la mayoría de las actividades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos. Sin embargo, es importante recordar que, aunque el cielo estará mayormente despejado, algunas nubes podrían aparecer en la tarde, pero no se espera que afecten la claridad del día.

La probabilidad de tormentas es igualmente baja, con un 10% de probabilidad solo en las primeras horas de la mañana, lo que refuerza la idea de que el día será tranquilo y estable. En resumen, Montilla disfrutará de un día soleado y cálido, perfecto para aprovechar al máximo el inicio del verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-06-02T20:57:11.