El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de junio

El día de hoy, 3 de junio de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 22 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, alcanzando los 27 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% por la mañana y descendiendo hasta un 29% por la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del calor que se experimentará en las horas centrales del día. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas de mayor radiación.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 41 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque puede ser algo fuerte, también ayudará a refrescar el ambiente, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Las rachas más intensas se registrarán entre las 22:00 y las 23:00 horas, por lo que se aconseja tener precaución si se realizan actividades al aire libre en ese momento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. Sin embargo, hay una probabilidad de tormenta del 15% en las primeras horas de la mañana y del 25% entre las 08:00 y las 14:00, aunque estas probabilidades son bajas y no se anticipan eventos significativos. Por lo tanto, es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el centro histórico de Jaén o una excursión a las áreas naturales cercanas.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se caracteriza por un cielo mayormente despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará frescura. Es un día ideal para disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta la protección solar y la hidratación adecuada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-06-02T20:57:11.