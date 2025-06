El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de junio

El día de hoy, 3 de junio de 2025, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 22°C a las 21°C, con una humedad relativa que comenzará en un 70% y aumentará ligeramente a medida que avance el día.

A medida que el sol se eleva, se espera que el cielo se cubra gradualmente, alcanzando un estado de nubosidad considerable hacia la tarde. Desde las 2:00 PM hasta las 6:00 PM, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en comparación con las temperaturas que alcanzarán su pico en 28°C. La humedad relativa también aumentará, alcanzando niveles cercanos al 100% en las horas más cálidas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en la mayoría de los periodos. Sin embargo, existe una probabilidad del 35% de tormentas entre las 8:00 AM y las 2:00 PM, aunque se espera que estas sean de corta duración y no generen acumulaciones de agua. Por lo tanto, es recomendable que los cordobeses se mantengan atentos a posibles cambios en el tiempo, especialmente durante la mañana.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 31 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Este viento también podría contribuir a la dispersión de la nubosidad, permitiendo que en algunas ocasiones el sol se asome entre las nubes.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse nuevamente, y las temperaturas descenderán a niveles más agradables, rondando los 21°C. La humedad relativa disminuirá, lo que permitirá disfrutar de una velada más cómoda. La puesta de sol se producirá a las 21:37, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de contrastes en Córdoba.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-06-02T20:57:11.