El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de junio

El día de hoy, 2 de junio de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados , descendiendo gradualmente a medida que avanza el día. A las 14:00 horas, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 31 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa experimentará variaciones a lo largo del día, comenzando en un 45% por la mañana y aumentando hasta un 87% en las horas más frescas de la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, especialmente si se encuentran en áreas abiertas o en actividades que requieran estabilidad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será buena, y el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 23 grados hacia las 23:00 horas. La humedad aumentará, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Sin embargo, el ambiente seguirá siendo agradable para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy se caracteriza por un día cálido y mayormente despejado, con algunas nubes altas y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda a los habitantes disfrutar del buen tiempo, mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-06-01T20:52:14.