El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de junio

Hoy, 2 de junio de 2025, el tiempo en Cartaya se presenta mayormente cubierto, con nubes altas y un cielo predominantemente gris. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados en la madrugada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 26 grados en la tarde, proporcionando un ambiente cálido, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 63% hacia la tarde. Esta combinación de calor y humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. Los vientos soplarán del sur, con velocidades que oscilarán entre 9 y 15 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor.

A lo largo de la jornada, existe una probabilidad de precipitación, especialmente en la franja horaria de 08:00 a 14:00, donde se estima un 65% de probabilidad de lluvia, aunque se anticipa que será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las lluvias no serán significativas y no deberían interrumpir las actividades al aire libre de manera considerable.

En la tarde, la probabilidad de tormenta se mantiene en un 50% durante el mismo periodo, lo que podría generar algunas descargas eléctricas aisladas, aunque la intensidad de las tormentas no se prevé que sea severa. A medida que el día avance hacia la noche, las condiciones meteorológicas mejorarán, con cielos despejados y temperaturas que descenderán a 20 grados hacia la noche.

Es importante que los residentes y visitantes de Cartaya se preparen para un día mayormente nublado, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras. Se recomienda llevar un paraguas o impermeable si se planea estar al aire libre durante la mañana. A medida que se acerque la tarde, las condiciones mejorarán, ofreciendo un ambiente más agradable para disfrutar de actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 21:44, marcando el final de un día que, aunque comenzó con nubes, promete terminar con cielos despejados y temperaturas agradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-06-01T20:52:14.