El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de junio

Hoy, 2 de junio de 2025, Alcalá de Guadaíra se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que adornarán el cielo. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados , descendiendo gradualmente a lo largo del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 28 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 68% al amanecer, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 47% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más fresca y confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 22 km/h. Durante las horas más cálidas, especialmente entre las 14:00 y las 16:00, se anticipa que el viento alcance su máxima racha, llegando a 39 km/h, lo que podría ofrecer un alivio agradable del calor. Este viento también podría generar algunas ráfagas más intensas en momentos puntuales, pero en general, no se esperan condiciones adversas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no hay previsión de lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los cielos permanecerán mayormente despejados, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La ausencia de lluvia y la baja probabilidad de tormentas aseguran que los planes de los alcalaínos no se verán interrumpidos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando unos agradables 22 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:39, ofreciendo un espectáculo visual que se podrá disfrutar en un ambiente tranquilo y despejado.

En resumen, el día de hoy en Alcalá de Guadaíra se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-06-01T20:52:14.