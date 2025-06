El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de junio

El día de hoy, 1 de junio de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del sol. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas han comenzado a descender desde los 28 grados , alcanzando un mínimo de 22 grados a media tarde. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura máxima se sitúe en torno a los 36 grados, lo que sugiere un ambiente caluroso, especialmente durante las horas centrales.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 36% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 64% en las horas de la noche. Este aumento en la humedad podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más elevadas de lo que realmente son, por lo que se recomienda a los habitantes de Mairena del Alcor que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las nubes altas podrían dar lugar a cambios en la atmósfera, aunque no se anticipan lluvias.

La salida del sol se producirá a las 07:03, y el ocaso está previsto para las 21:38, lo que proporciona una larga jornada de luz solar. Este es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, pero siempre con precaución ante el calor intenso. En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, ideal para disfrutar de la primavera antes de la llegada del verano.

