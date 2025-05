El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de mayo

Hoy, 30 de mayo de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que adornarán el cielo. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 27 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a medida que avanza la mañana. A lo largo del día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 39 grados en las horas más cálidas, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% y descendiendo a un 15% por la tarde, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera a pesar del calor. Sin embargo, es recomendable que los residentes se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de sol.

En cuanto a las condiciones del viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de entre 5 y 21 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 32 km/h en momentos puntuales. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas son más elevadas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Las nubes altas que se prevén no traerán consigo lluvias, sino que ofrecerán un espectáculo visual en el cielo, creando un ambiente agradable para disfrutar de la naturaleza.

A medida que el día avanza hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 34 grados hacia las 21:00 horas. La puesta de sol está programada para las 21:37, momento en el cual el cielo se teñirá de colores cálidos, ofreciendo una vista espectacular para quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, Los Palacios y Villafranca disfrutarán de un día mayormente soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que puede ofrecer algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-05-29T20:57:10.