El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 37 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se registren 37 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 36% por la mañana y descendiendo a un 21% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la falta de humedad excesiva podría hacer que el calor sea más llevadero en comparación con días más húmedos. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre, para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur y sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas rachas que afecten a objetos ligeros en el exterior.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse interrumpidos por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, hacia la tarde, se prevé un ligero aumento en la nubosidad, aunque no se anticipan cambios significativos en el tiempo.

Los ciudadanos de San Juan de Aznalfarache pueden disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, pero es fundamental mantenerse hidratados y protegerse del sol. La puesta de sol está programada para las 21:36, lo que permitirá disfrutar de una hermosa tarde y noche en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-05-26T20:57:10.