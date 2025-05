El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 24% por la mañana y descendiendo hasta un 16% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Puente Genil que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur a una velocidad que oscilará entre los 14 y 21 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 40 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas más abiertas y expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se prevé para las 21:31, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

A medida que la noche se acerque, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados hacia la medianoche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se aconseja a todos los residentes y visitantes que aprovechen al máximo este día soleado, manteniendo siempre la precaución ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-05-26T20:57:10.