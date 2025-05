El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2025, Martos se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 31 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 31 grados. Este calor será ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 29% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el tiempo sea más llevadero. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más altas, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y el sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvia y el cielo despejado también son ideales para disfrutar de la puesta de sol, que se producirá a las 21:28, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y cálido, perfecto para actividades al aire libre. Con temperaturas agradables, baja probabilidad de lluvia y un viento suave, es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer. Recuerda llevar protección solar y mantenerte hidratado mientras aprovechas este hermoso día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-05-25T21:17:11.