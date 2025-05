El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de mayo

El día de hoy, 23 de mayo de 2025, Almonte se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 27 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana se caracterizarán por un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 18 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar los 27 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en torno al 50%, lo que proporcionará una sensación de calor moderada.

A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga despejado hasta el mediodía, momento en el que comenzarán a aparecer intervalos nubosos. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante las primeras horas y aumenta ligeramente en la tarde, alcanzando un 75% entre las 14:00 y las 20:00 horas. A pesar de esta probabilidad, la cantidad de precipitación esperada es escasa, con valores que no superan los 0.1 mm.

El viento soplará desde el norte y el sur a lo largo del día, con velocidades que variarán entre 10 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en las horas más cálidas. Este viento, aunque moderado, será un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 85% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque, al igual que con la lluvia, se espera que cualquier tormenta que se desarrolle sea de baja intensidad y no cause inconvenientes significativos. La combinación de calor, humedad y viento podría generar algunas nubes de desarrollo vertical, pero no se anticipan fenómenos severos.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco. Las temperaturas descenderán a alrededor de 19 grados, y la humedad aumentará, alcanzando un 72% hacia la medianoche. En resumen, el día se presenta como una jornada cálida y mayormente soleada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-05-22T21:02:11.