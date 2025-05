El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de mayo

El día de hoy, 18 de mayo de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Arahal, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 17 grados a las 04:00 horas. A medida que avance la mañana, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 19 grados a las 09:00 horas y llegando a un máximo de 30 grados hacia las 16:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 44% a las 00:00 horas y descendiendo a un 25% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica podría ser más llevadera gracias a la baja humedad en las horas pico.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que variarán a lo largo del día. En la mañana, el viento soplará del este a una velocidad de 4 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 32 km/h desde el suroeste en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más calurosas, lo que será un alivio para los habitantes de la zona.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se anticipa que esto afecte la claridad del día.

En resumen, Arahal disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que ofrecerá un alivio del calor, los residentes podrán aprovechar al máximo este día primaveral. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables promete ser un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-05-17T21:12:12.