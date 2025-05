El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de mayo

El día de hoy, 13 de mayo de 2025, se espera en Jaén un tiempo mayormente estable y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la jornada, el sol brillará con fuerza, alcanzando temperaturas máximas de hasta 23 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% por la mañana y descendiendo a un 29% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad que oscilará entre los 12 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 34 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, ideal para quienes disfrutan de paseos al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad en las primeras horas y un leve aumento a un 10% en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque las condiciones no sugieren que se materialicen.

El estado del cielo se mantendrá mayormente despejado durante la mañana, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la luminosidad del día. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:16.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el día para realizar actividades al exterior, ya que las condiciones meteorológicas serán favorables a lo largo de toda la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-05-12T20:51:08.