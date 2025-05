El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de mayo

El día de hoy, 13 de mayo de 2025, Isla Cristina se despertará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra con nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y menos soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 65% por la mañana y alcanzando un 87% en las horas más frescas de la mañana. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles moderados durante la mayor parte del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa en la mañana, con un 0% de probabilidad de precipitación hasta las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de la tarde, existe un aumento en la probabilidad de lluvia, alcanzando un 70% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se prevé que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, lo que sugiere que, aunque la posibilidad de tormentas es alta, estas no serán intensas.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 23 y 35 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar hasta los 46 km/h, especialmente en las zonas costeras. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:29, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de contrastes en Isla Cristina, donde la combinación de nubes altas y la posibilidad de lluvia ligera se entrelazan con momentos de sol y temperaturas agradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-05-12T20:51:08.