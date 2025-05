El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de mayo

Coria del Río se prepara para un día mayormente despejado este 10 de mayo de 2025, con condiciones meteorológicas que invitan a disfrutar del aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. La salida del sol está programada para las 07:19, lo que dará inicio a un día que promete ser agradable.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 16 y 19 grados . A primera hora, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 19 grados, descendiendo ligeramente a 18 grados hacia el mediodía y alcanzando un mínimo de 16 grados por la tarde. Esta variación de temperaturas sugiere un tiempo templado, ideal para actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque o una comida en una terraza.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica del día. Se anticipa que la humedad aumente progresivamente, comenzando en un 59% por la mañana y alcanzando un 75% hacia el final de la tarde. Aunque esto podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado, las temperaturas moderadas ayudarán a que la jornada se mantenga confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que variarán entre 9 y 17 km/h. Este viento ligero proporcionará un alivio agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día. Las ráfagas de viento, que alcanzarán hasta 19 km/h, serán más notorias en las horas centrales, lo que podría ser un factor refrescante para quienes se encuentren al aire libre.

No se esperan precipitaciones en todo el día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean actividades familiares o eventos al aire libre, ya que no habrá necesidad de preocuparse por el tiempo adverso.

En resumen, Coria del Río disfrutará de un día espléndido con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave. Es una oportunidad perfecta para salir y disfrutar de la belleza de la primavera en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-05-10T21:11:08.