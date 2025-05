El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2025, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cielo cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% y aumentando hasta un 95% en las horas de la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con la temperatura. A lo largo del día, la humedad se estabilizará, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, existe un 45% de probabilidad de lluvia entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que podrían producirse algunas lloviznas ligeras, aunque no se espera que sean intensas. La probabilidad de tormentas también se sitúa en un 45% en el mismo período, lo que podría generar cierta inquietud entre los habitantes, aunque las condiciones no parecen ser severas.

El viento soplará desde el oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor y la humedad. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, especialmente en las horas de la noche.

En la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 23 grados , antes de descender nuevamente a 14 grados por la noche. La visibilidad se mantendrá buena, aunque la nubosidad podría dificultar la observación del cielo estrellado al caer la noche.

Los amaneceres y atardeceres serán especialmente hermosos hoy, con el sol saliendo a las 7:20 y poniéndose a las 21:21, ofreciendo un espectáculo visual que vale la pena disfrutar. En resumen, el día se presenta como un día típico de primavera en Tomares, con un tiempo variable que invita a disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución de posibles cambios en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-05-08T20:56:08.