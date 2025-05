El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Osuna, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a media mañana.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar hasta los 22 grados en su punto máximo. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo a un 51% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la jornada, no se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. Sin embargo, se registrará una probabilidad de tormenta del 10% en la franja horaria de 08:00 a 14:00, aunque las condiciones actuales no sugieren la formación de tormentas significativas.

Por la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará ligeramente, alcanzando un 35% entre las 14:00 y las 20:00, aunque las condiciones meteorológicas indican que es poco probable que se materialicen. La tarde se caracterizará por un cielo poco nuboso, permitiendo que el sol brille con fuerza, lo que será ideal para actividades al aire libre.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 23:00. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:17. En resumen, el día de hoy en Osuna se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un tiempo mayormente soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-05-08T20:56:08.