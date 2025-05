El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2025, Aljaraque se presenta con un panorama mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo permanezca nuboso, con intervalos de nubes poco densas que permitirán que algunos rayos de sol se filtren, aunque la tendencia general será de un cielo mayormente cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que la temperatura llegue a los 21 grados.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 56% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que se acerque la noche, la humedad aumentará nuevamente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación a lo largo del día. Sin embargo, se prevén algunas posibilidades de tormenta muy ligeras, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde, con una probabilidad del 5% a 10%. Esto sugiere que, aunque la lluvia no es probable, no se puede descartar completamente la posibilidad de algún chubasco aislado.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 13 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Este viento moderado será un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente en las horas de mayor calor.

A lo largo del día, el sol saldrá a las 07:24 y se pondrá a las 21:25, brindando un amplio margen para disfrutar de las actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas de la tarde y la noche, cuando las temperaturas comienzan a descender. En resumen, Aljaraque experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea bastante llevadera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-05-08T20:56:08.