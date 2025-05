El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2025, Coria del Río se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la mañana, la visibilidad será excelente, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 16 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescura.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura, combinado con la escasa nubosidad, permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo de este un día agradable para pasear por el municipio o disfrutar de un almuerzo al aire libre.

El viento soplará de dirección suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 24 km/h. Durante las horas más cálidas, se prevé que el viento alcance su máxima racha, lo que proporcionará un alivio refrescante ante el calor del día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el viento será moderado, se recomienda protegerse adecuadamente del sol, ya que la radiación UV puede ser intensa.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no se prevén cambios bruscos en las condiciones climáticas.

Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando alrededor de 22 grados hacia el final del día. La humedad relativa también disminuirá, lo que hará que la tarde sea más cómoda. A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a las 21:18.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar al máximo estas condiciones favorables, ya que la combinación de sol y viento hará de este un día memorable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-05-05T20:52:11.