El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de mayo

El día de hoy, 5 de mayo de 2025, Carmona se presenta con un tiempo variado que promete ser interesante para sus habitantes. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con períodos de cielo muy nuboso, especialmente en la tarde.

La temperatura durante el día alcanzará un máximo de 21 grados , lo que sugiere un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados por la mañana, aumentando gradualmente hasta llegar a su pico en la tarde. Por la noche, se espera que la temperatura descienda a unos 16 grados, proporcionando un tiempo fresco y cómodo para las actividades nocturnas.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 48% por la mañana y aumentando ligeramente hacia la tarde, alcanzando un 79% por la noche. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas más calurosas del día.

Respecto a las precipitaciones, hoy se anticipa un día mayormente seco, con una probabilidad de lluvia escasa. Sin embargo, existe un 40% de probabilidad de precipitación en la tarde, aunque se espera que cualquier lluvia sea ligera y no afecte significativamente las actividades al aire libre. La probabilidad de tormenta también se sitúa en un 40%, lo que sugiere que, aunque las condiciones no son ideales para tormentas severas, no se puede descartar la posibilidad de algún fenómeno aislado.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad de entre 15 y 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 35 km/h en las horas más ventosas. Esto proporcionará una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día, lo que será un alivio para los que se encuentren al aire libre.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy se presenta como un día mayormente soleado con un aumento de nubosidad hacia la tarde, temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvia. Los habitantes pueden disfrutar de un día activo, pero es recomendable estar atentos a las condiciones del tiempo, especialmente en la tarde.

