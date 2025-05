El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de mayo

El día de hoy, 5 de mayo de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo variado que promete ser interesante para los habitantes y visitantes de la localidad. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde. Este rango térmico sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche. La humedad relativa se mantendrá en torno al 56%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque existe una probabilidad del 30% de que se produzcan lluvias escasas en la tarde. Esto podría ser un alivio para las plantas y jardines, pero no debería ser motivo de preocupación para quienes planean salir. La probabilidad de tormentas también se sitúa en un 30%, lo que indica que, aunque no es muy probable, no se puede descartar la posibilidad de algún fenómeno aislado.

El viento soplará del oeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 29 km/h en las horas más activas del día. Esta brisa puede resultar refrescante, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Sin embargo, se recomienda tener precaución con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.

El orto se producirá a las 07:23, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 21:17, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o cenas en terrazas, aprovechando la calidez de la tarde y la belleza del atardecer.

En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá de Guadaíra será mayormente cálido y nuboso, con una ligera posibilidad de lluvia y tormentas. Los ciudadanos pueden disfrutar de un día activo, siempre atentos a los cambios en el cielo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-05-05T14:14:06.