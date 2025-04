El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 20 grados , con una ligera disminución a 19 grados a la 1:00 AM y 18 grados a las 2:00 AM. La humedad relativa será moderada, oscilando entre el 45% y el 53%, lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe descendiendo ligeramente, alcanzando los 17 grados a las 3:00 AM y 16 grados a las 4:00 AM. Sin embargo, a partir de las 5:00 AM, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 15 grados y manteniéndose en ese rango hasta las 7:00 AM. La humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 61% en las primeras horas del día.

Durante la mañana, el cielo permanecerá despejado, lo que permitirá que la temperatura aumente gradualmente. A las 8:00 AM, se prevé que la temperatura alcance los 14 grados, y a las 9:00 AM, subirá a 15 grados. La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 5% de posibilidad de lluvia en las primeras horas del día, lo que sugiere que no se esperan lluvias significativas.

A medida que el día avanza, la temperatura seguirá aumentando, alcanzando los 19 grados a las 12:00 PM y 21 grados a la 1:00 PM. La tarde se presentará cálida, con temperaturas que llegarán a los 24 grados a las 3:00 PM y alcanzarán un máximo de 26 grados a las 5:00 PM. Sin embargo, a partir de las 6:00 PM, se espera un ligero descenso, con temperaturas de 24 grados a las 6:00 PM y 22 grados a las 7:00 PM.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 28 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 49 km/h. La probabilidad de tormentas aumentará en la tarde, con un 70% de posibilidad de tormenta a partir de las 8:00 PM, aunque la probabilidad de precipitación se mantendrá en un 10%.

En resumen, Bailén disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con un aumento de la temperatura a lo largo del día y la posibilidad de tormentas hacia la noche. Se recomienda a los ciudadanos disfrutar del buen tiempo durante el día, pero estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas al caer la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-04-29T21:12:11.