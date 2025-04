El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, lunes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2025, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 4 de la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 24 grados.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 35% en la madrugada y aumentando hasta un 55% hacia la tarde. Este aumento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Es recomendable que quienes planeen salir a disfrutar del día tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. La ausencia de nubes también facilitará la observación del atardecer, que se producirá a las 21:03, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá la Real se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una comida en la terraza o simplemente relajarse bajo el sol. Con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado, es un día que invita a salir y disfrutar de la belleza de la primavera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-04-27T21:41:08.