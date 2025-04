El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2025, Almonte se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C a primera hora y alcanzarán un máximo de 27°C durante la tarde, proporcionando un tiempo agradable y cálido.

A lo largo del día, la temperatura irá descendiendo gradualmente, con valores que se mantendrán en torno a los 26°C en las horas centrales y bajarán a 21°C al caer la tarde. La sensación térmica será muy placentera, especialmente para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre o paseos por la naturaleza. La humedad relativa, que comenzará en un 69% por la mañana, irá disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando un 43% al final de la jornada, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre, como deportes o paseos en bicicleta. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, proporcionando un ambiente más tranquilo por la tarde y noche.

No se prevén precipitaciones en el día de hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean eventos al aire libre, ya que no habrá riesgo de mal tiempo.

Con el sol saliendo a las 07:36 y poniéndose a las 21:11, los habitantes de Almonte podrán disfrutar de largas horas de luz solar. Este clima primaveral es perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse en el exterior. En resumen, el día de hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del buen tiempo en Almonte, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-04-25T20:47:11.