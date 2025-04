El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2025, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 14 grados en las primeras horas de la tarde.

Durante el día, las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 25% y el 62%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las ráfagas más fuertes, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá necesidad de preocuparse por el tiempo adverso.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia el final del día. La noche se presentará despejada, con temperaturas que rondarán los 19 grados, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre.

En resumen, Lucena disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la belleza de la primavera en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-04-24T21:00:15.