El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, lunes 21 de abril

El día de hoy, 21 de abril de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 14 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, comenzando en un 74% y descendiendo gradualmente hasta un 34% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero a medida que el sol se eleva, el ambiente se tornará más cálido y confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que variarán entre 10 y 13 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se registrarán ráfagas de hasta 40 km/h. Esta brisa será un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es nula durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones meteorológicas adversas. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de que se formen nubes altas, aunque no se espera que esto impacte en la claridad del cielo.

La probabilidad de tormentas también es baja, con un 15% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que cualquier actividad al aire libre puede llevarse a cabo sin preocupaciones. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o encuentros familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:05. En resumen, hoy en Tomares se presenta como un día perfecto para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y soleado, ideal para actividades diurnas y momentos de relajación al caer la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-04-20T20:57:11.