El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 21 de abril

El día de hoy, 21 de abril de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y 17°C. La humedad relativa será alta, alcanzando un 72% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescura en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un valor de 21°C. Este aumento en la temperatura, combinado con el cielo despejado, hará que sea un momento ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad comenzará a descender ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más confortable.

Durante la tarde, se prevén intervalos nubosos, especialmente a partir de las 14:00 horas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es baja, con un 50% de posibilidad de que se produzcan chubascos ligeros en la franja horaria de 14:00 a 20:00 horas. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con valores que no superan los 0.1 mm, lo que sugiere que la lluvia no será un factor que afecte de manera notable las actividades diarias.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 30 km/h en las horas más ventosas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, siendo más intenso en la tarde, lo que podría ser un alivio ante el calor moderado.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 16°C a las 22:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:08 horas. La humedad relativa aumentará a medida que avance la noche, alcanzando un 77% hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se presenta favorable, con cielos despejados y temperaturas agradables, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles ráfagas de viento en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-04-20T20:57:11.