El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 21 de abril

El día de hoy, 21 de abril de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y 11°C en las primeras horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 10°C en la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 22°C en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, comenzando en un 74% y descendiendo a lo largo del día hasta situarse en torno al 38% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor en las primeras horas, pero a medida que la temperatura suba, el ambiente se tornará más cálido y confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que variarán entre 10 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque moderado, puede ser un alivio ante el aumento de las temperaturas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los habitantes de Mairena del Aljarafe realicen actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, se recomienda estar atentos a la posibilidad de algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, aunque no se espera que afecten significativamente el tiempo despejado.

La probabilidad de tormentas también es baja, con un 15% de posibilidad en la franja horaria de 14:00 a 20:00, pero las condiciones actuales no sugieren que se materialicen. Por lo tanto, es un día ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-04-20T20:57:11.