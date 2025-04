El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2025, Montilla se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C a las 10°C, con una ligera tendencia a descender conforme avance la jornada. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que el día progrese, se espera que el cielo se torne poco nuboso, con intervalos de nubes altas a partir de la tarde. Las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 18°C en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la presencia de viento del oeste, que soplará a velocidades de entre 5 y 12 km/h, con rachas que podrían llegar hasta los 25 km/h en momentos puntuales.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 50% de posibilidad de lluvias escasas. Se prevé que la precipitación acumulada sea mínima, con valores que no superarán los 0.1 mm, lo que indica que, aunque hay posibilidad de lluvia, no se espera que cause inconvenientes significativos.

El cielo se irá cubriendo gradualmente, y hacia la noche, se espera que las condiciones se tornen más nubosas, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 15°C. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente algo bochornoso. La puesta de sol se producirá a las 20:46, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, terminará con un panorama más cubierto.

Es importante que los habitantes de Montilla se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día. Aunque no se anticipan lluvias intensas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir por la tarde o noche. La combinación de temperaturas frescas y viento podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja vestirse en capas para mayor comodidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-04-05T20:57:11.