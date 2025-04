El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2025, Baeza se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 87% al amanecer, lo que generará una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, y se prevé que las condiciones de lluvia escasa comiencen a manifestarse a partir del periodo de las 4:00 a.m. hasta las 6:00 a.m., con una precipitación estimada de 0.5 mm. Posteriormente, entre las 8:00 a.m. y las 10:00 a.m., se espera que la lluvia continúe, aunque en cantidades mínimas, con un total de 0.1 mm. La probabilidad de precipitación es del 100% durante las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Baeza se enfrenten a un día húmedo.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 21 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que el día avanza, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las condiciones de lluvia disminuyan, con una probabilidad de precipitación del 0% entre las 2:00 p.m. y las 8:00 p.m. Sin embargo, la nubosidad persistirá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 12 grados a las 10:00 p.m.

La puesta de sol se producirá a las 8:41 p.m., y aunque el cielo seguirá cubierto, las nubes altas que se prevén para la tarde y la noche podrían ofrecer un espectáculo visual interesante al atardecer. La humedad relativa también comenzará a descender, lo que podría hacer que la noche sea un poco más cómoda.

En resumen, los habitantes de Baeza deben prepararse para un día mayormente nublado y fresco, con lluvias ligeras en las primeras horas y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo habitual.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-04-04T21:02:13.