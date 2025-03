El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 31 de marzo

El día de hoy, 31 de marzo de 2025, Palma del Río se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del este, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 16 km/h. La dirección del viento, predominantemente del noreste, contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo a un 32% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la combinación de temperaturas y humedad permitirá un ambiente confortable, ideal para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se anticipa precipitación. Las nubes altas, que aparecerán a partir de las 15:00 horas, no afectarán significativamente la luminosidad del día, permitiendo que el sol siga brillando. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que significa que no hay riesgo de chubascos durante el día.

En cuanto a la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. El cielo permanecerá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 20:43 horas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-03-30T20:52:12.