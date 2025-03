El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de marzo

Hoy, 28 de marzo de 2025, Coria del Río disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la ausencia de nubes promete un ambiente ideal para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados hacia las 15:00 horas, lo que sugiere un tiempo cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos durante la mañana, comenzando en un 83% y disminuyendo a medida que el día avanza, alcanzando un 40% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la combinación de sol y temperaturas agradables hará que sea un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el río o encuentros familiares en parques.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. La dirección del viento, mayormente del norte y noreste, contribuirá a mantener el ambiente seco y despejado.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre. La tranquilidad del tiempo también sugiere que no habrá cambios bruscos en las condiciones meteorológicas, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de un día sin preocupaciones.

En resumen, Coria del Río se prepara para un día espléndido, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave. Es una oportunidad perfecta para salir y disfrutar de la belleza de la primavera en esta encantadora localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-03-27T21:02:12.