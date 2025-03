El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2025, Lucena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales, lo que hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 50% en la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura se sentirá más cálida, por lo que se recomienda llevar ropa ligera y cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento será moderado, se recomienda precaución en áreas abiertas, especialmente para quienes realicen actividades deportivas o se encuentren en lugares expuestos.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que garantiza que los planes al aire libre no se verán afectados. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

El orto se producirá a las 07:10, brindando una hermosa salida del sol que marcará el inicio de un día espléndido. Por la tarde, el ocaso se dará a las 19:36, ofreciendo un atardecer que promete ser igualmente espectacular, ideal para disfrutar en compañía de amigos y familiares.

En resumen, Lucena disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para salir, explorar y disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-03-26T21:12:11.