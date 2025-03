El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2025, Pozoblanco se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 4 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados hacia la tarde, proporcionando un respiro del frío matutino.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 79% por la tarde. Esta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la sensación térmica mejorará, haciendo que las actividades al aire libre sean más placenteras.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del oeste y noroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 16 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h. Esto podría aportar un ligero frescor, ideal para quienes planeen salir a caminar o realizar actividades deportivas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque no se esperan tormentas, existe una leve posibilidad de que se presenten algunas nubes a partir de la tarde, aunque no se anticipa que afecten significativamente el tiempo soleado.

La puesta de sol se producirá a las 19:35, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día mayormente soleado. Para aquellos que disfrutan de la fotografía o simplemente de la belleza del atardecer, este será un momento perfecto para capturar imágenes del cielo que, aunque pueda presentar algunas nubes, seguirá siendo mayormente despejado.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día agradable, con temperaturas frescas, cielos despejados y vientos suaves, lo que lo convierte en un día propicio para salir y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-03-23T20:57:12.