El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2025, se espera en Camas un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 17 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 17 grados.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, comenzando en un 82% y disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada, alcanzando un 54% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor en las primeras horas, pero a medida que avance el día, el tiempo se tornará más confortable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 29 km/h. Las direcciones del viento variarán, predominando del sur y suroeste, lo que podría aportar una ligera brisa que hará más placentera la temperatura en las horas más cálidas del día. La máxima velocidad del viento se espera alrededor de las 17:00 horas, cuando se alcanzarán los 29 km/h, lo que podría ser notable en espacios abiertos.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo, lo que es ideal para actividades familiares o deportivas. Sin embargo, hacia la tarde, se prevé un ligero aumento en la nubosidad, aunque no se espera que esto afecte la claridad del cielo de manera significativa.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 22:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 19:39, ofreciendo un espectáculo visual que se podrá disfrutar en un cielo despejado.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de un día soleado en compañía de amigos y familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-03-23T20:57:12.