El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2025, Lora del Río se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán notorias, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados en las horas más frescas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% en la mañana y manteniéndose cerca del 100% durante las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frescura y a la presencia de niebla. A partir del mediodía, se espera que la temperatura comience a aumentar, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que proporcionará un respiro del frío matutino.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, hay un leve riesgo de tormentas, especialmente en la franja horaria de la tarde, con una probabilidad del 10% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia no es probable, no se puede descartar completamente la posibilidad de algún chubasco aislado.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 33 km/h en las horas de la tarde, soplando principalmente del sureste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Las velocidades del viento oscilarán entre 14 y 21 km/h a lo largo del día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas de lo que realmente son.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La bruma y las nubes altas continuarán dominando el cielo, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas. El ocaso se producirá a las 19:33, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables de temperatura templada en las horas centrales.

En resumen, Lora del Río experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas por la mañana, un leve aumento en la tarde y la posibilidad de algún chubasco aislado. Se recomienda a los habitantes estar preparados para condiciones variables y disfrutar de las temperaturas más cálidas en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-03-18T21:02:13.