El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2025, Alcalá la Real se despertará con un cielo completamente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas iniciales rondarán los 8 grados , con una ligera disminución a 7 grados en las horas más frías de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será bastante alta al inicio del día, con un 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 50% por la tarde, lo que contribuirá a un tiempo más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 33 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 55 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas abiertas. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si se encuentran en áreas expuestas, ya que el viento podría ser un factor a considerar para actividades al aire libre.

A lo largo de la jornada, el cielo comenzará a presentar algunas nubes altas a partir de la mañana, aunque no se anticipa precipitación alguna. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones meteorológicas adversas. Las nubes altas que aparecerán no impedirán que el sol brille, proporcionando una luminosidad agradable durante todo el día.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy se caracteriza por un inicio despejado, temperaturas agradables y un viento notable que podría ser un factor a tener en cuenta. La combinación de estos elementos meteorológicos sugiere un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo, realizar deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza. Con el sol brillando y sin riesgo de lluvia, los habitantes de Alcalá la Real pueden aprovechar al máximo este día primaveral.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-03-18T21:02:13.