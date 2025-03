El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será bastante variable, comenzando en un 72% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más bajos en las horas centrales, donde se espera que se sitúe alrededor del 41%. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente en áreas abiertas.

A lo largo del día, no se anticipan precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 35% de tormentas, aunque esto no debería afectar significativamente el tiempo general, que se mantendrá mayormente despejado.

La puesta de sol se espera para las 19:31, lo que permitirá disfrutar de un atardecer claro y sin nubes. A medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 22:00 horas, lo que sugiere que será una noche fresca.

En resumen, el día en Tomares se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y estar atentos a las ráfagas de viento que podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-03-14T21:02:13.