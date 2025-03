El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de marzo

El día de hoy, 12 de marzo de 2025, Úbeda se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera que el cielo permanezca cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 97% al inicio del día, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la formación de niebla en algunos puntos de la ciudad.

A medida que avance la mañana, la niebla y la bruma darán paso a un cielo cubierto con posibilidades de lluvia escasa. Entre las 8:00 a.m. y las 11:00 a.m., se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 8 grados, con una ligera subida a 9 grados a las 11:00 a.m. La probabilidad de precipitación durante estas horas es del 40%, lo que indica que es posible que se registren algunas gotas de lluvia, aunque no se espera que sean significativas.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo similares, con un cielo cubierto y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 60% entre la 1:00 p.m. y las 7:00 p.m., lo que sugiere que los habitantes de Úbeda deben estar preparados para la posibilidad de chubascos ligeros. La humedad relativa comenzará a descender, alcanzando un 62% hacia las 3:00 p.m., lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más agradable.

El viento soplará del oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 27 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. A medida que se acerque la tarde, la velocidad del viento se estabilizará entre 13 y 19 km/h, lo que podría aportar un ligero alivio a la sensación de frío.

En cuanto a la noche, se espera que el cielo permanezca cubierto, con temperaturas que rondarán los 9 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero no se descartan algunas lloviznas. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 93% hacia la medianoche. Los habitantes de Úbeda deben estar atentos a las condiciones cambiantes y prepararse para un día fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-03-11T21:02:12.