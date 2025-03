El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de marzo

Hoy, 7 de marzo de 2025, Córdoba se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a estar atentos a posibles precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura inicial de 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga relativamente estable, oscilando entre los 11 y 14 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría generar una atmósfera pesada.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas pero constantes. Durante la mañana, no se anticipan lluvias significativas, pero a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias podrían ser ligeras, con acumulaciones que no superarán los 1.1 mm en total a lo largo del día. Esto sugiere que, aunque no se espera un aguacero torrencial, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 19 km/h. Las ráfagas podrían ser más intensas, alcanzando hasta 28 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente durante la tarde y la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:19, las condiciones seguirán siendo mayormente cubiertas, con una temperatura que descenderá a alrededor de 14 grados. La combinación de la alta humedad y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En resumen, Córdoba experimentará un día fresco y nublado, con posibilidades de lluvias ligeras a partir de la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores, pero aquellos que salgan deben estar preparados para el tiempo cambiante y llevar consigo un abrigo ligero y un paraguas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-03-06T21:02:14.