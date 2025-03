El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de marzo

Hoy, 1 de marzo de 2025, Martos se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a estar atentos a posibles precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 8 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 88% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, las nubes continuarán dominando el cielo, y aunque no se esperan lluvias significativas en las primeras horas, la probabilidad de precipitación aumentará a lo largo del día. En particular, se prevé que entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia alcance un 65%, lo que podría traducirse en algunas gotas dispersas. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.1 mm, lo que indica que, aunque no se espera un aguacero, sí habrá condiciones propensas a la lluvia.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta brisa, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se espera que el termómetro marque unos 14 grados .

A medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica podría complicarse ligeramente, ya que se prevé un aumento en la probabilidad de tormentas, especialmente entre las 19:00 y las 01:00 horas del día siguiente, con un 70% de probabilidad de tormenta. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, por lo que se recomienda precaución si se planea estar al aire libre.

En resumen, el día en Martos se caracterizará por un cielo cubierto y temperaturas frescas, con un aumento en la probabilidad de lluvia y tormentas hacia la tarde y la noche. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a los ciudadanos que estén preparados para posibles cambios en el tiempo a medida que avanza la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-02-28T21:27:13.