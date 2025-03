El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2025, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío y un ambiente bastante húmedo.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos. La temperatura se mantendrá estable, y aunque la probabilidad de precipitación es moderada, con un 45% en las primeras horas, se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.6 mm. Esto se traduce en un día donde la lluvia será más bien escasa, pero no se descarta la posibilidad de que se presenten algunas gotas.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, y la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando hasta 14 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y el viento. La velocidad del viento variará a lo largo del día, con ráfagas que alcanzarán hasta 23 km/h desde el norte, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique.

La probabilidad de tormenta también se incrementa en la tarde, con un 70% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían acompañarse de tormentas aisladas, especialmente en las horas más cálidas del día. La tarde será el periodo más crítico en cuanto a la posibilidad de tormentas, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que el cielo permanezca cubierto. Las temperaturas rondarán los 12 grados , y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero no se descarta la posibilidad de algunas lloviznas.

En resumen, Lucena experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias escasas y tormentas aisladas, especialmente durante la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día húmedo y fresco, y que estén atentos a las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-02-28T21:27:13.