El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2025, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C y 7°C, con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que sugiere un ambiente bastante húmedo.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 6°C hacia las 8:00 a.m. Sin embargo, la situación mejorará un poco en términos de claridad, ya que se espera que el cielo se mantenga despejado durante varias horas, especialmente entre las 7:00 a.m. y las 11:00 a.m. Durante este periodo, la temperatura podría subir hasta los 12°C, ofreciendo un respiro a los lucentinos que salgan a realizar actividades al aire libre.

A partir del mediodía, el cielo comenzará a cubrirse nuevamente, con nubes altas predominando en la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3:00 p.m., con valores que podrían llegar a los 17°C. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad y el viento que soplará del sur-sureste, alcanzando velocidades de hasta 20 km/h en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 10% de posibilidad de lluvias entre la 1:00 p.m. y las 7:00 p.m. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las lluvias no son esperadas, lo que permitirá que las actividades diarias continúen sin mayores inconvenientes.

Hacia la noche, el cielo volverá a estar muy nuboso, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10°C hacia las 10:00 p.m. La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. El ocaso se producirá a las 7:09 p.m., marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos de claridad y temperaturas agradables en las horas centrales.

En resumen, Lucena experimentará un día variado en cuanto a condiciones meteorológicas, con un inicio fresco y nublado, seguido de un periodo de sol y temperaturas agradables, antes de regresar a un tiempo más cerrado por la tarde y noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-02-25T20:56:08.