El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2025, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 91% en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque a partir de las 8 de la mañana se comenzarán a ver algunos claros. La temperatura irá aumentando lentamente, alcanzando los 12 grados a las 10 de la mañana y llegando a un máximo de 19 grados hacia las 5 de la tarde. La humedad comenzará a descender gradualmente, lo que permitirá que el ambiente se sienta más cómodo a medida que el día avanza.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es baja durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la posibilidad de lluvias escasas a partir de las 2 de la tarde, cuando la probabilidad de precipitación se sitúa en un 75%. Sin embargo, se espera que cualquier lluvia sea ligera y no cause inconvenientes significativos. La probabilidad de tormentas también es baja, con un 45% entre las 1 y las 7 de la tarde, aunque no se anticipan fenómenos severos.

El viento soplará de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 22 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 11 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables. La puesta de sol se producirá a las 19:14, marcando el final de un día que, aunque comenzó nublado, ofrecerá momentos de sol y temperaturas agradables en las horas centrales.

